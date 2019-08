per Mail teilen

Der Klimaschutzmanager des Kreises Cochem-Zell, Alexander Ehl, begrüßt die Forderung nach einer Abwrackprämie für Ölheizungen für mehr Klimaschutz. Der Vorschlag der CDU Chefin Kramp-Karrenbauer sei genau der richtige Weg, um klimaschädliches CO2 einzusparen, sagte Ehl auf SWR4 Anfrage.

Der Kreis Cochem-Zell berät seit dem vergangenen Jahr Bürger und Kommunen, wie sie ihre alten Ölheizungen entweder modernisieren oder ganz auf erneuerbare Energien umsteigen können, etwa auf Erdwärmepumpen, Solarthermik oder eine Holzpellets-Anlage. Denn bis zum Jahr 2050 will der Kreis seine Treibhausgase um 95 Prozent reduzieren. Mehr als die Hälfte davon entstehen durch Heizwärme.

Das Interesse im Kreis an der Heizungskampagne ist nach Angaben des Klimaschutzmanagers groß. 160 Bürger haben sich bislang beraten lassen. In den sogenannten Energiedörfern Alf, Alflen, Blankenraht, Müllenbach und in der Stadt Zell werden Privathaushalte schon seit 2016 über klimafreundliche Heizalternativen informiert.