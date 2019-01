per Mail teilen

Einzelnen Bankautomaten im Rhein-Hunsrück-Kreis und im Kreis Cochem-Zell könnte nach Angaben der Gewerkschaft Verdi Mittwoch das Bargeld ausgehen.

Der Grund: Die Gewerkschaft hat die Geldtransporter-Fahrer in Deutschland zum Warnstreik aufgerufen. Bestreikt wird nach Angaben der Gewerkschaft auch ein Unternehmen bei Trier, das Teile der Eifel mit Bargeld versorgt. Durch die mögliche Ausweitung der Streiks in den kommenden Tagen könnte der Bargeldverkehr im Norden von Rheinland-Pfalz erheblich gestört werden, sagte ein Sprecher der Gewerkschaft in Koblenz. Viele Banken und Einzelhandelsgeschäfte bekämen nach den Feiertagen kein frisches Bargeld. Geldautomaten würden nicht neu befüllt werden. Auch die Abholung der Tageseinnahmen bei Warenhäusern, Möbel- und Baumärkten sei nicht sichergestellt. Nach Angaben der Gewerkschaft sei bisher unklar, wie lange der Streik dauern werde. Donnerstag würden die Verhandlungen mit den Arbeitgebern beginnen. Die Gewerkschaft fordert unter anderem eine Erhöhung des Stundenlohns um 1,50 Euro jährlich, beziehungsweise eine Gehaltserhöhung von 250 Euro pro Monat.