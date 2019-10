per Mail teilen

Mit dem Freizeitpark am Nürburgring wollte die frühere SPD-Landesregierung mehr Besucher in die Eifel locken. Das Großprojekt, das rund 330 Millionen Euro gekostet hat, wurde zum Fiasko. Eine Chronologie der Ereignisse.



Im Jahr 2004 beginnt das Land die Planungen für einen Umbau. Mit dem Projekt "Nürburgring 2009" soll die defizitäre Rennstrecke mit Ferienhäusern, Hotels, Kneipen und einem Freizeitpark aufgewertet werden. Hunderte neue Arbeitsplätze sollen entstehen.

Luftaufnahme: Der Freizeitpark Nürburgring picture-alliance / Reportdienste

Im November 2007 starten unter anderem Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) und Nürburgring-Hauptgeschäftsführer Walter Kafitz mit einem Spatenstich offiziell den Ausbau der Strecke zu einem ganzjährigen Freizeit- und Businesszentrum.

2009 platzt der ursprünglich geplante internationale Deal mit privaten Geldgebern. Es entsteht der Eindruck, dass die Regierung auf Betrüger hereingefallen ist. So stellt sich etwa heraus, dass ein angeblich milliardenschwerer US-Investor lediglich 50 US-Dollar auf dem Konto hat.

Im Juli 2009 tritt Finanzminister Ingolf Deubel wegen der Affäre zurück. Auch Ring-Manager Walter Kafitz muss gehen. Die Staatsanwaltschaft ermittelt gegen die beiden.

Müssen vor Gericht: Ingolf Deubel (r) und Walter Kafitz picture-alliance / Reportdienste

2010 setzt das Land für den Betrieb des Freizeitparks die Nürburgring Automotive GmbH (NAG) als Privatbetreiber ein. Zum Park gehören ein Boulevard, eine Arena, das Museum Ringwerk, ein Hotel, das nachgebaute Eifeldorf "Grüne Hölle" und ein Event-Center.

2011 gibt die NAG die zeitweise Schließung von nicht rentablen Teilen des Vergnügungsparks bekannt. Das Museum Ringwerk, die Arena, das Event-Center und die "Grüne Hölle" sollen weitgehend geschlossen bleiben. Die Achterbahn "Ringracer" fährt wegen technischer Pannen ohnehin nicht. Außerdem kündigt die NAG 92 Stellenstreichungen an. Zuletzt fordert der Privatbetreiber vom Land eine Reduzierung der jährlich steigenden Pacht.

Die nicht betriebsbereite Achterbahn "Ring-Racer" picture-alliance / Reportdienste

Im Februar 2012 veranlasst die Landesregierung wegen der ausstehenden Pachtzahlungen die außerordentliche Kündigung der Verträge mit den Privatbetreibern. Dagegen reichen die Pächter Klage beim Landgericht Koblenz ein. Ihre Anwälte erklären die Kündigung für unwirksam. Zudem fordern sie fast 26 Millionen Euro Schadenersatz.

Seit März 2012 ermittelt die EU-Kommission gegen die rheinland-pfälzische Landesregierung, weil sie davon ausgeht, dass es sich bei den Darlehen für den Nürburgring von insgesamt 485,8 Millionen Euro um verbotene staatliche Beihilfen handelt, die möglicherweise zurückgezahlt werden müssen.

Im April 2012 reicht die Landesregierung eine Räumungsklage ein. Um einen längeren Rechtsstreit zu vermeiden, bemühen sich beide Seiten um eine außergerichtliche Einigung.

Die Landesregierung legt Ende Mai 2012 eine Rettungsbeihilfe von 13 Millionen Euro und die Stundung von Zinsen für ein 330-Millionen-Euro-Darlehen der landeseigenen Investitions- und Strukturbank bei der EU-Kommission zur Genehmigung vor. Um zahlungsfähig zu bleiben, braucht die Nürburgring GmbH dringend eine Finanzspritze vom Land.

Im Juli 2012 verkündet Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) die bevorstehende Insolvenz der Nürburgring GmbH. Als Grund gibt Beck an, dass die EU-Kommission die vom Land beantragte Rettungsbeihilfe von 13 Millionen Euro nicht bis Ende Juli genehmigen werde. Der Nürburgring GmbH fehlt das Geld, um Kredite zu bedienen.

Am 20. Juli 2012 beantragt die Nürburgring GmbH die Eröffnung eines Insolvenzverfahrens. Die Opposition und der Bund der Steuerzahler fordern Becks Rücktritt.

Am 1. August 2012 diskutiert der Mainzer Landtag in einer Sondersitzung die Pleite des Nürburgrings. Ministerpräsident Kurt Beck (SPD) gibt zwar Fehler zu, betont aber, er sehe für einen Rücktritt keinen Anlass. Die rot-grüne Landesregierung stimmt zudem dafür, 254 Millionen Euro aus dem Haushalt zu lassen. Damit darf sie einen 330-Millionen-Euro-Kredit ihrer Förderbank ISB teilweise tilgen.

Am 30. August 2012 übersteht Beck im Landtag ein Misstrauensvotum der CDU-Opposition.

Am 16. Oktober 2012 beginnt vor dem Landgericht Koblenz der Prozess gegen den ehemaligen Finanzminister Ingolf Deubel (SPD), Ex-Ringchef Walter Kafitz sowie drei weitere Manager. Den Angeklagten wirft die Staatsanwaltschaft in Zusammenhang mit der gescheiterten Privatfinanzierung des Freizeitparks am Nürburgring Untreue und Beihilfe zur Untreue vor.

Am 13. November 2012 platzen die Verhandlungen zwischen den Sanierern und den gekündigten Pächtern. Ende November einigen sich beide Seiten auf einen Vertrag zur Zukunft des Betriebs.

Am 12. Dezember 2012 genehmigt der Landtag einstimmig die gerichtliche Aussage von Kurt Beck und weiterer Regierungsmitglieder aus dem Jahr 2009.

Am 31. Januar 2013 teilt Formel-1-Organisator Bernie Ecclestone mit, dass die Formel 1 auch in diesem Jahr auf dem Nürburgring stattfinden wird. Neben dem Nürburgring hatte sich auch der Hockenheimring um die Ausrichtung bemüht.

Am 3. Mai 2013 beendet das Koblenzer Oberlandesgericht einen Streit zwischen der aktuellen Nürburgring-Betreibergesellschaft NBG und der früheren Betreibergesellschaft Nürburgring Automotive GmbH (NAG): Die NBG darf Ecclestone die Rennstrecke für das Formel-1-Rennen im Sommer zur Verfügung stellen.

Ab 15. Mai 2013 wird der Nürburgring zum Verkauf angeboten. Die Sanierer der Rennstrecke schalten dafür Anzeigen im "Handelsblatt" und der internationalen Ausgabe der "Financial Times". Mögliche Käufer können bis 12. Juni 2013 erste unverbindliche Angebote abgeben. Auch der Automobilclub ADAC steigt in das Bieterverfahren ein. Ab April 2014 soll der Ring in privaten Händen sein.

Anzeigen in Zeitungen suchen nach Interessenten für den Nürburgring picture-alliance / Reportdienste

Am 1. Juli 2013 wird bekannt, dass die Sanierer des insolventen Nürburgrings auf weitere Schadensersatzansprüche gegen die ehemaligen Manager verzichten. Ursprünglich standen Schadenersatzforderungen von rund zehn Millionen Euro im Raum - der nun vereinbarte Vergleich sieht eine Summe von 1,6 Millionen Euro vor.

Am 3. Juli 2013 stimmt der Landtag für ein Schutzgesetz, das den öffentlichen Zugang zur Traditionsrennstrecke auch nach dem Verkauf sichern soll. Motorsport, Touristenfahrten und Musikveranstaltungen sollen weiter auf dem Ring stattfinden können.

Nach jahrelangem Stillstand fährt am 31. Oktober 2013 erstmals der "Ringracer" im Freizeitpark am Nürburgring mit einem Tempo von bis zu 180 Kilometern pro Stunde.

Am 11. März 2014 kommt der Gläubigerausschuss zusammen, um den Verkauf der Rennstrecke endgültig abzusegnen. Als letzte aussichtsreiche Bewerber gelten die Investorengruppe H.I.G. und der Düsseldorfer Automobilzulieferer Capricorn. Den Zuschlag erhält letztlich Capricorn - zusammen mit dem Unternehmen GetSpeed, das ein Drittel an der gemeinsamen Betreibergesellschaft hält. Der Verkauf hat ein Volumen von 77 Millionen Euro.

Am 16. April 2014 werden die Urteile im Untreue-Prozess vor dem Koblenzer Landgericht gesprochen. Im Zusammenhang mit der 2009 gescheiterten Privatfinanzierung des Ring-Ausbaus wird Ex-Finanzminister Deubel zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt. Gegen Ex-Nürburgringchef Kafitz und einen Controller werden Bewährungsstrafen von einem Jahr und sieben Monaten bzw. acht Monaten verhängt. Eine Verwarnung erhalten der Ex-Chef der Investitions- und Strukturbank und der Chef von deren Immobilientochter.

Am 24. April 2014 bestätigen die Anwälte von Deubel und Kafitz, dass sie Revision gegen die Urteile eingelegt haben. Damit geht das Verfahren nun vor den Bundesgerichtshof.

Am 30. Mai 2014 verliert der Nürburgring das traditionsreiche Musikfestival "Rock am Ring". Vorausgegangen waren Uneinigkeiten mit dem Festival-Veranstalter Marek Lieberberg über die Anteile am Gewinn.

Am 3. Juni 2014 wird das Folge-Festival "Grüne Hölle - Rockfestival am Nürburgring" ins Leben gerufen, das vom Konzert-Veranstalter DEAG ausgerichtet werden soll. Nach juristischen Auseinandersetzungen um die Namensrechte zieht "Rock am Ring" in das 30 Kilometer entfernte Mendig, wo das Festival auf einem ehemaligen Flugfeld stattfinden soll.

Klare Ansage eines Rock-Fans - für "Rock am Ring", gegen "Grüne Hölle" picture-alliance / Reportdienste

Der neue Betreiber Capricorn kündigt Ende August 2014 an, die zweite Rate des Kaufpreises erst zu zahlen, wenn die EU-Kommission den Nürburgringverkauf genehmigt habe.

Die im Bieter-Streit unterlegene US-Firma Nexovation reicht im September 2014 eine Wettbewerbsbeschwerde bei der EU. Grund: Man habe 150 Millionen Euro geboten, Capricorn den Ring aber für nur 77 Millionen Euro bekommen - dies verstoße gegen das Vergaberecht.

Der Rechnungshof Rheinland-Pfalz wirft im September 2014 der früheren SPD-Alleinregierung schwere Versäumnisse beim Rettungsversuch des Nürburgrings 2010 vor - unter anderem wegen eines Kredits der landeseigenen Förderbank ISB von 330 Millionen Euro. Die Staatsanwaltschaft prüft diesen Bericht auf strafrechtliche Relevanz.

Am 1. Oktober 2014 erklärt die EU-Kommission die Staatsbeihilfen von fast einer halben Milliarde Euro für den Nürburgring für illegal und verlangt deren Rückzahlung. De facto ist das Geld weg. Den Verkauf der Rennstrecke an Capricorn billigt Brüssel.

Im Oktober 2014 mehren sich erstmals Zweifel daran, ob Capricorn-Chef Robertino Wild und sein Kaufpartner Getspeed eine Rate für den Nürburgring bis November zahlen können. CDU-Oppositionschefin Julia Klöckner fordert den Rücktritt von Verkehrsminister Roger Lewentz und Finanzminister Carsten Kühl (beide SPD) sowie den Rückzug von SPD-Fraktionschef und Ex-Verkehrsminister Hendrik Hering.

Regierungschefin Dreyer ermahnt bei einer Regierungserklärung am 14. Oktober 2014 im Landtag die Käufer des Rings, die Verträge einzuhalten.

Am 30. Oktober 2014 wird bekannt, dass der russische Pharmaunternehmer Viktor Charitonin als Investor am Nürburgring einsteigt. Er ist an der Firma NR Holding beteiligt, die zwei Drittel der Anteile an der Ring-Besitzgesellschaft übernimmt. Capricorn-Chef Wild ist seine Anteile damit endgültig los, wird aber Geschäftsführer der NR Holding und wieder der Besitzfirma.

Das Formel-1-Rennen am Nürburgring wird aus dem Rennkalender 2015 gestrichen. Zuvor hatten sich am 19. März 2015 die Ring-Verantwortlichen aus den Verhandlungen mit Chefvermarkter Bernie Ecclestone zurückgezogen, weil keine Einigung über die Konditionen getroffen werden konnten.

Der Nürburgring verliert auch das Musikfestival "Grüne Hölle", das vom 29. bis 31. Mai auf dem Eifelkurs hätte stattfinden sollen. Nach internen Querelen um den mäßig laufenden Ticketverkauf erklären die Konzert-Veranstalter DEAG und die Ring-Betreiber am 2. April 2015 das Aus. Das Festival zieht zunächst nach Gelsenkirchen um und ein Jahr später nach Dortmund.

Am 25. November 2015 hebt der Bundesgerichtshof die Urteile gegen Deubel, Kafitz und dessen Controller teilweise auf und verweist den Prozess zurück ans Landgericht Koblenz. Für einen Teil der Tatvorwürfe wird das Verfahren eingestellt.

In der Neuverhandlung verurteilt das Landgericht Koblenz Kafitz am 30. Januar 2017 wegen Untreue in fünf Fällen zu 17 Monaten Haft auf Bewährung. Sein damaliger Controller erhält eine Bewährungsstrafe von siebeneinhalb Monaten. Die Neuverhandlung gegen Ex-Finanzminister Deubel steht noch aus.

2.-4. Juni 2017: Rock am Ring kehrt nach zwei Jahren wieder an den Ring zurück.

Zurück am Ring: Bei Rock am Ring wird wieder in der Eifel gefeiert picture alliance/Thomas Frey/dpa

Das EU-Gericht in Luxemburg weist am 19. Juni 2019 die Klage gegen den Nürburgring-Verkauf ab. Geklagt hatten der Verein "Ja zum Nürburgring" und das US-Unternehmen Nexovation. Das Gericht gibt nun der Entscheidung der EU-Kommission recht, diese hatte damals den Verkauf des Rings als rechtmäßig eingestuft. Die Kläger-Anwälte zeigen sich enttäuscht und wollen "die Einlegung von Rechtsmitteln abwägen".