Landrat Marlon Bröhr hat in der Diskussion um das Bus-Chaos im Rhein-Hunsrück-Kreis die Gründung eines kommunales Busunternehmens vorgeschlagen.

Damit will der CDU-Politiker den öffentlichen Nahverkehr bedienen. Das sagte Bröhr am Donnerstagabend bei der SWR4-Veranstaltung "Klartext" in Kirchberg.

Die Diskussionen dazu seien bereits im vollen Gange, allerdings brauche das Zeit und die Entscheidung darüber sei Sache des Kreistags.

Nach der Insolvenz zweier Busunternehmen ist der Busverkehr im Rhein-Hunsrück-Kreis zusammengebrochen.

Experte kritisiert Ausschreibung

Der Verkehrsexperte Professor Heiner Monheim kritisierte, der Rhein-Hunsrück- Kreis habe die Vergabe-Kriterien bei der Ausschreibung der Buslinien nicht eng genug gefasst. Als Folge hätten unter anderem zwei Unternehmen den Zuschlag bekommen, deren Insolvenz wenig später zu einem Kollaps des Bussystems geführt habe.

Busfahrer werden überall händeringend gesucht. Einige Unternehmen werben Personal aus dem Ausland an, um den Nahverkehr aufrecht zu erhalten. Im Hunsrück sind zwei Busunternehmen insolvent gegangen – seitdem herrscht dort Chaos.

Fremdsprachige Fahrer ohne Ortskenntnis würden außerdem das Vertrauen der Menschen in den Öffentlichen Nahverkehr weiter beschädigen.

Am 2. September soll in der Verbandsgemeinde Kirchberg ein Notfahrplan dafür sorgen, dass zumindest Kinder zur Schule wieder mit dem Bus fahren können.