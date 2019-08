Der Kreistag sucht am Freitagnachmittag nach einer Lösung für die Bus-Misere im Hunsrück. Am Freitagmorgen berichtet SWR4 in einer Sondersendung aus Kirchberg und spricht mit betroffenen Eltern.

Der Rhein-Hunsrück-Kreis sucht fieberhaft nach einer Lösung, seit nach den Ferien der Schulbusverkehr rund um die Verbandsgemeinde Kirchberg zusammengebrochen ist. Bis zu 2.000 Kinder seien betroffen, heißt es. Sie werden momentan oft von ihren Eltern in die Kita oder die Schule gebracht. Das rheinland-pfälzische Bildungsministerium fordert inzwischen Sofortmaßnahmen vom Kreis. Einen vergleichbaren Fall habe es im Land noch nie gegeben, heißt es. Hinweis auf Sondersendung von SWR4 Der Südwestrundfunk berichtet am Freitagmorgen zwischen 7 Uhr und 8 Uhr in einer Sondersendung aus dem Hunsrück. Dabei kommen betroffene Eltern zu Wort, Landrat Bröhr (CDU) und der Leiter der kooperativen Gesamtschule in Kirchberg, Wolfgang Altmeyer. Um 14:30 Uhr beginnt am Freitagnachmittag die Sondersitzung des Kreistages. Landrat Marlon Bröhr (CDU) hofft, dass er danach eine Lösung verkünden kann. Denkbar ist, dass es eine Neuvergabe der Buskonzessionen für die Verbandsgemeinde Kirchberg gibt. Sie waren europaweit ausgeschrieben und danach an eine Bietergemeinschaft aus zwei Busunternehmen gegangen. Beide haben inzwischen Insolvenz angemeldet und damit das Bus-Chaos ausgelöst.