Das Bundesverfassungsgericht entscheidet am Mittwoch, ob Sterbehilfe in Deutschland verboten bleibt. Einer der Beschwerdeführer kommt aus Ramstein-Miesenbach. Sein Koblenzer Anwalt Robert Roßbruch erklärt im SWR-Interview, warum er eine Gesetzesänderung für nötig hält.

Prof. Robert Roßbruch ist spezialisiert auf Gesundheits- und Pflegerecht. Er vertritt auch schwerkranke Mandanten, die sich wünschen, selbstbestimmt über ihren Tod entscheiden zu können, dafür aber Sterbehilfe benötigen.

Darunter ist auch der 49 Jahre alte Harald Mayer aus Ramstein-Miesenbach. Der ehemalige Feuerwehrmann leidet an einer besonders schweren Form von Multipler Sklerose (MS) und will sterben. Doch die sogenannte geschäftsmäßige Sterbehilfe ist nach §217 StGB in Deutschland verboten und wird mit bis zu drei Jahren Haft bestraft.

Herr Prof. Roßbruch, Sie sind bei der Verhandlung in Karlsruhe vor Ort und sie sind auch selbst Beschwerdeführer. Mit welchem Urteil rechnen Sie?

Ich gehe davon aus, dass der §217 keinen Bestand haben wird. Spannend ist für mich die Frage, wie das Urteil im Detail aussehen wird. Derzeit steht die Sterbehilfe unter Strafe. Das Bundesverfassungsgericht hat schon bei einer Anhörung im April 2019 angedeutet, dass der Gesetzgeber eine andere Regelung finden muss. Vielleicht kommt das Gericht zu dem Ergebnis, dass es für Menschen, denen ein Suizid nicht möglich ist, ein ärztlicher Begleiter erlaubt wird.

Geschäftsmäßige Sterbehilfe Mit dem Begriff "geschäftsmäßig" ist gemeint, dass ein Arzt oder ein Sterbehilfeverein schwerkranken Menschen beim Suizid assistiert. Auch Robert Roßbruch hat mehrfach Schwerkranken beim Suizid geholfen, indem er sie in die Schweiz gebracht hat, wo sie Sterbehilfe in Anspruch nehmen konnten. Nach eigener Aussage hat sich Roßbruch dadurch selbst strafbar gemacht.

Sie vertreten Mandanten, die für das Recht auf Sterbehilfe kämpfen. Warum ist dieses Recht aus Ihrer Sicht so wichtig?

Ich denke da an Harald Meyer. Ich kann den Namen nennen, weil er im Zusammenhang mit Sterbehilfe öffentlich bekannt geworden ist. Er leidet an Multipler Sklerose in einem fortgeschrittenen Stadium. Er kann nur noch den Kopf bewegen. Einen Suizid könnte er gar nicht mehr alleine durchführen. Das einzige, was er kann: Aus seinem Wasserbecher mit dem Strohhalm eine tödlich wirkende Flüssigkeit aufnehmen. Wenn ihm ein Arzt dieses Mittel zubereitet, dann ist das Hilfeleistung und würde nach dem heutigen Stand unter den §217 fallen und wäre strafbar.

Was machen Sie denn, wenn §217 nicht gekippt wird?

Wenn der §217 nach wie vor gelten sollte, ziehe ich vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte, weil ich der Auffassung bin, dass das Gesetz gegen die Europäische Menschenrechtskonvention verstößt. Diese gibt eindeutig vor, dass jeder das Selbstbestimmungsrecht auf Suizid hat.

Geht man mit legaler Sterbehilfe zu leichtfertig mit dem Leben Schwerstkranker um?

Das glaube ich nicht. Zum einen ist es so, dass wir vor dem §217, den es seit 2015 gibt, 145 Jahre lang diesen Zustand hatten, dass der Suizid und die Hilfe zum Suizid straffrei war. Zum anderen spricht die Praxis in der Schweiz und in Oregon in den USA dagegen. Dort gibt es den ärztlich assistierten Suizid schon seit Jahrzehnten. Das hat dort nie zu einem sogenannten Dammbruch geführt, also das da große Menschenmassen den Suizid wollten.

