Drei Bürger aus dem Norden von Rheinland-Pfalz sind zum Neujahrsempfang von Bundespräsident Steinmeier eingeladen. Zu den Gästen gehört Ria Braun aus dem Kreis Ahrweiler. Sie hat ein Sozialkaufhaus gegründet.

Die Einladung ins Schloss Bellevue in Berlin zum Bundespräsidenten gilt als kleines Dankeschön für alle Ehrenamtler. Diese Ehre wird dieses Jahr auch Ria Braun aus Herschbroich in der Verbandsgemeinde Adenau zuteil. Sie ist Initiatorin und Namensgeberin von "Rias Fundgrube", einem Sozialkaufhaus in Adenau.

Dort bietet sie seit rund fünf Jahren "gebrauchte Sachen" zu erschwinglichen Preisen an - egal ob Klamotten, Geschirr oder Stofftiere. Der Erlös daraus fließt schließlich in Kindergärten, Hospize oder Frauenhäuser in der Gegend. Rund 45.000 Euro hat sie schon verteilen können.

Frau mit Tatendrang

Ruhestand war der ehemaligen SAP-Managerin aus Ludwigshafen zu langweilig. Der Liebe wegen zog sie vor ein paar Jahren Richtung Nürburgring, stieg ehrenamtlich bei der Tafel ein und hatte zur Hochzeit der Flüchtlingswelle noch genug Elan für ein neues Projekt - das Adenauer Sozialkaufhaus, das inzwischen von einem zehnköpfigen Team betrieben wird. Alles, was hier angeboten wird, sind Spenden von Menschen aus der Region.

Weitere Gäste aus der Region in Berlin

Aus Koblenz sind gleich zwei Bürger zum Empfang des Bundespräsidenten eingeladen: Schani Degè engagiert sich seit Jahren in der Jugendarbeit in der Kirchengemeinde in Koblenz-Pfaffendorf. Und Tale-Marie Meis ist seit Jahren im Jugendrat der Stadt aktiv und kümmert sich intensiv um Menschen ohne Wohnung.