Die Bundesgartenschau 2029 soll der Welterbe-Region Mittelrheintal Auftrieb bringen. Dafür braucht es aber mehr als Blumen. Laut einer Studie fehlen Tausende Hotelbetten.

Bahnlärm, Bevölkerungsschwund und teilweise veraltete Tourismusangebote: Um das Mittelrheintal wieder aufzuwerten, werden für die Bundesgartenschau (Buga) 2029 im Unesco-Welterbe Oberes Mittelrheintal rund 108 Millionen Euro investiert. Die Schau soll mindestens 1,8 Millionen Besucher anziehen - das wären etwa halb so viele wie in Koblenz 2011, sagte der Vorstand der Entwicklungsagentur Rheinland-Pfalz, Rainer Zeimentz, am Freitag bei einer Anhörung der Enquete-Kommission Tourismus in Mainz. In der Region fehlen nach einer Studie trotz einiger geplanter neuer Hotels noch rund 2.000 Hotelbetten, sagte der Koblenzer IHK-Tourismus-Referent Christian Dübner. "Die Nachfrage steigt und das Angebot nimmt ab."

Mittelrheintal muss attraktiver werden Gutes Essen, Wein und Kultur - damit will Rheinland-Pfalz auch beim Tourismus punkten, etwa im Mittelrheintal. Aber dort außerhalb der Saison oder abseits der großen Städte ein warmes Essen oder ein Bett zu bekommen. Gar nicht so einfach. Politiker und Experten diskutierten im Landtag darüber, wie das Angebot verbessert werden kann.

Hotels sprechen von schlechter Entwicklung

Viele Hotels seien nicht an moderne Online-Buchungssysteme angeschlossen, und etwa die Hälfte nicht vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband qualifiziert. Zudem hätten sich viele Herbergen nicht positioniert - trotz der Wander- und Weinregion. Es fehlten Low-Budget-, Aktiv- und Vier-Sterne-Hotels, sagte Dübner.

Eine Reihe der bestehenden Hotels werde 2029 voraussichtlich auch gar nicht mehr existieren. Fast die Hälfte der Beherbergungsbetriebe bezeichne die Entwicklung als schlecht.

Die Buga sei nicht nur eine Aufgabe für 2029, sondern solle wirtschaftliche Grundlagen für das Tal für die nächsten Jahrzehnte herstellen, sagte Zeimentz. Sie werde vor allem auf den begehbaren Flächen in den Hängen und auf den Rheinvorlandflächen im Tal erblühen und nicht so sehr in den Kommunen in den Höhenlagen. Mit den ersten Bauaktivitäten sei ab 2025 bis 2027 zu rechnen.

Bahnlärm macht Hotels zu schaffen

Die Länder Rheinland-Pfalz und Hessen schulterten den großen Teil der Kosten und hätten die "notwendigen Finanzen in Aussicht gestellt", sagte Zeimentz, ohne genaue Zahlen zu nennen. Die Kommunen übernähmen etwa 13 Prozent, darunter in Hessen Rüdesheim und Lorch. Die Buga selbst müsse zudem etwa 38 Millionen Euro einbringen, vor allem über Tickets.

Willi Pusch von der Bürgerinitiative im Mittelrheintal gegen Umweltschäden durch die Bahn wies darauf hin, dass der Bahnlärm auf Europas meist befahrener Güterzugstrecke zwischen Genua und Rotterdam viele Touristen abschrecke. Es gebe fast keinen Beherbergungsbetrieb, der nicht mit E-Mails bombardiert werde, weil Gäste nicht schlafen konnten. Die meisten kündigten an, wieder in das schöne Rheintal zurückkehren zu wollen, aber nicht mehr im Tal zu übernachten.

Viele ältere Herbergen hätten seit 40 Jahren zudem nichts mehr investiert und auch kein Geld dafür, sagte Pusch. Er forderte die Landesregierung auf, solchen Hoteliers günstige Kredite zu gewähren, damit sie ihre Herbergen sanieren könnten.

Pusch kritisierte zudem, dass die geplante Neubaustrecke von St. Augustin in Nordrhein-Westfalen nach Mainz-Bischofsheim in Hessen beim Bund nicht vordringlich behandelt würde. Denn der Verkehr von derzeit rund 600 Zügen innerhalb von 24 Stunden durch das Rheintal werde bald auf 700 steigen.

Wenn sich das Hotelangebot im Rheintal nicht verbessere, würden die Besucher der Buga in Häusern an der Mosel, der Nahe oder in Frankfurt am Main übernachten, warnte Zeimentz. IHK-Tourismus-Referent Dübner sprach sich für ein Modellprojekt aus, bei dem viele kleine Einheiten zu einem Hotel zusammengeführt werden könnten. So seien etwa Suiten in leerstehenden Ladenlokalen denkbar.