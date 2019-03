In Aull im Rhein-Lahn-Kreis hat ein Feuer die Wohnung in einer Doppelhaushälfte fast komplett zerstört. Drei Männer griffen beherzt ein und retteten damit wohl ein Leben.

Die Flammen in der Doppelhaushälfte wurden von einem in Diez stationierten Bundeswehrsoldaten und zwei weiteren Männern bemerkt. Das Helfer-Trio schlug die Terrassentür ein. Der Soldat lief mit einem nassen Lappen vor Mund und Nase in das Haus. Dort ertatstete er die bewusstlos am Boden liegende 82-jährige Hausbesitzerin und brachte sie ins Freie.

80.000 Euro Sachschaden an Haus in Aull

Die Frau sei ins Krankenhaus gebracht worden, sagte ein Sprecher der Polizei Diez. Nach Einschätzung der Beamten hätte die Seniorin ohne deren Hilfe vermutlich nicht überlebt. Die Feuerwehr war mit etwa 75 Kräften im Einsatz. Warum das Feuer ausbrach, muss noch ermittelt werden. Der Schaden an dem Haus wird auf 80.000 Euro geschätzt.