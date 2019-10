Die Rheinfähre zwischen Boppard und Filsen fährt heute wieder. Nach dem Zusammenstoß mit einem Tanker am Dienstag Abend musste sie in den letzten Tagen repariert werden. Weil die Schäden an der Fähre alle oberhalb der Wasserlinie lagen, musste die Fähre nicht extra in eine Werft gebracht werden. Stattdessen sind Werft-Arbeiter aus Oberwinter angereist und haben die Schäden behoben. Bei der Havarie am Dienstag hatte der Fährführer nach eigenen Angaben wegen der tief stehenden Sonne den Tanker übersehen und ihn gerammt. Der Tanker konnte mit leichten Lackschäden weiter fahren. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.