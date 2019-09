Am späten Donnerstag Nachmittag demonstrieren laut Polizei mehrere hundert Menschen in der Bonner Innenstadt für besseren Klimaschutz. Die Route der Demonstrationsteilnehmer startet am zentral gelegenen Münsterplatz. Der Demonstrationszug ziehe von dort aus durch die Fußgängerzone der Innenstadt, bis er wieder am Münsterplatz ende. Die Polizei rechnet mit einer friedlichen Demonstration. Für Autofahrer werde es voraussichtlich nicht zu Verkehrsbehinderungen kommen.