Die in einem Wald in der Nähe von Sankt Katharinen gefundene Sprengbombe aus dem Zweiten Weltkrieg wird am Sonntagmorgen entschärft. Etwa 600 Anwohner müssen ihre Häuser verlassen.

Zurzeit gehe von der amerikanischen 20-Zentner-Bombe keine Gefahr aus, heißt es vom Kampfmittelräumdienst. Ein Bürger, der mit einem Metalldetektor im Wald unterwegs gewesen sei, habe die Sprengbombe vor etwa zwei Wochen entdeckt. Für die Entschärfung müssen am Sonntag etwa 600 Menschen in einem Umkreis von rund 1,5 Kilometer um den Fundort ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Sperrgebiet 1,5 Kilometer um den Fundort Bombenentschärfung in St. Katharinen bei Neuwied SWR Betroffen ist die Gegend rund um Ginsterhahn in der Gemeinde Dattenberg. Bis acht Uhr am Sonntagmorgen müssen alle Anwohner diesen Bereich verlassen haben. Die Verbandsgemeinde hat in einer Sporthalle in Sankt Katharinen eine Notunterkunft eingerichtet. Sie rechnet damit, dass die Entschärfung der Bombe bis zu fünf Stunden dauern kann.