Am Vormittag startet ein Demonstration von Landwirten in Bonn. Auch der Bauern- und Winzerverband Rheinland-Pfalz Süd ruft zur Teilnahme auf.

Man erwarte bis zu 1000 Teilnehmer, teilte der Rheinische Landwirtschafts-Verband mit, der den Protest organisiert. Gemeinsam mit Kollegen aus Westfalen-Lippe und Rheinland-Pfalz wollen die Landwirte vor dem Bundeslandwirtschaftsministerium in Bonn ihren Unmut über Auflagen äußern, die aus ihrer Sicht insbesondere Familienbetrieben das Wirtschaften erschweren.

Gegen die neue Düngeverordnung

Der Protest richtet sich vor allem gegen die – ihrer Ansicht nach – zu strengen Dünge-Regelungen. Vom Bauern- und Winzerverband Rheinland Nassau heißt es, dass einige der neuen Dünge-Regelungen problematisch sind. So seien die Gebiete, in denen wenig oder gar nicht gedüngt werden darf, teilweise willkürlich gewählt oder zu großflächig angelegt worden. Besonders problematisch sei das zum Beispiel in Naturschutzgebieten, wie etwa die Krombachtalsperre, das Nistertal oder der Plaidter Hummerich. Deutschlands Böden sind im EU-Vergleich außergewöhnlich stark mit Nitrat belastet. Vom Europäischen Gerichtshof gab es deswegen auch eine Abmahnung.

Schon zur Agrarministerkonferenz in Mainz im September demonstrierten zahlreiche Landwirte. Im Video erklären die Bauern ihre Sorgen - die Agrarpolitik und die Trockenheit machen ihnen zu schaffen.

Dauer 2:09 min Sendezeit 19:30 Uhr Sender SWR Fernsehen RP Bauern protestieren gegen Agrarpolitik Miese Stimmung bei den Bauern. Sorgen bereiten Teile des in Berlin beschlossenen Agrarpakets - und nun dürfte auch noch die Maisernte eher schlecht ausfallen. Video herunterladen (5,3 MB | MP4)

Auch Tierschützer demonstrieren

"Wir haben zunehmend das Gefühl, zum Hauptschuldigen ausgemacht zu werden. Und zwar für alles, was beim Klima, in der Umwelt oder der Natur falsch läuft. Das geht so nicht weiter!", heißt es in der Einladung zum Protest. Die Bauern fordern darin auch Nachbesserungen beim Handelsabkommen Mercosur.

Parallel dazu haben Tierschützer eine Demonstration angekündigt, die sich gezielt nicht gegen die Bauern richtet, aber auf Probleme der Massentierhaltung aufmerksam machen soll.