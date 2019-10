per Mail teilen

Die Industrie- und Handelskammer Koblenz kritisiert - wie auch die Winzer an Mosel und Saar - die Einführung von Schutzzöllen auf bestimmte Waren aus der Europäischen Union beim Import in die USA.

Am Freitag sind die amerikanischen 25-prozentigen Strafzölle in Kraft getreten, unter anderem auf Käse, Wein, Butter, Whiskey und Olivenöl. IHK-Hauptgeschäftsführer Arne Rössel sagte, dass diese Maßnahme auch international tätige Unternehmen aus Rheinland-Pfalz treffe - auch im Norden des Landes.

US-Strafzölle treffen rheinland-pfälzische Winzer Vom Handelsstreit zwischen der EU und den USA sind nun unmittelbar auch Winzer und Kellereien aus Rheinland-Pfalz betroffen. Die USA haben erneut die Zölle für bestimmte Waren erhöht. Beim Export von Wein sind nun 25 Prozent höhere Einfuhrgebühren zu zahlen.

Keks- und Glashersteller im Norden von RP betroffen?

Nach Angaben von IHK-Chef Arne Rössel könnten zum Beispiel Kekshersteller Griesson - De Beukelaer in Polch, aber auch die Glashersteller Rastal und Sahm in Höhr-Grenzhausen Schwierigkeiten mit ihrem Export bekommen, in dem er sich durch die Strafzölle der USA auf 25 Prozent verteuert.

Kekshersteller Griesson - De Beukelaer in Polch ist vor allem für seinen Doppelkeks "Prinzenrolle" bekannt. Imago Hermann J. Knippertz

Die EU sei ja immer sehr moderat. Sie versuche jetzt nicht Feuer ins Öl zu gießen, sagte Rössel. Die konkreten Gegenmaßnahmen wären dann ihrerseits Einfuhrzölle zu erhöhen. Das würde das Geschäft in Europa für die einheimische Unternehmen wieder leichter machen, weil US-Importe sich verteuern würden. Das sei aber noch nicht abzusehen, so der Koblenzer IHK-Geschäftsführer.