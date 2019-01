Das wird ein spektakulärer Anblick: Lichtkünstler haben für die Aktion "Geierlights" an der Hängeseilbrücke tausende Lichter befestigt. Das Ganze dient einem guten Zweck.

Dauer 00:39 min "Geierlights" lassen die Geierlay erstrahlen Die Hängebrücke zwischen Mörsdorf und Sosberg erstrahlt für eine Wochenende im weihnachtlichen Glanz.

Die 360 Meter lange Hängebrücke zwischen Mörsdorf und Sosberg erstrahlt an diesem Wochenende im weihnachtlichen Glanz. Bei der Veranstaltung "Geierlights" können Besucher die Brücke auch im Dunkeln überqueren. Die Lichter werden jeweils am Freitag, Samstag und Sonntag von 16 bis 22 Uhr angeschaltet. Zusätzlich am Samstagmorgen auch von 6 bis 8 Uhr.

Erlös kommt Hilfsprojekt zu Gute

Auf der Mörsdorfer Seite gibt es einen kleinen Weihnachtsmarkt an der Hängeseilbrücke mit Live-Musik, Waffeln und Glühwein. Der Erlös der Benefizaktion geht wieder an ein Kinderhilfsprojekt in Tansania. Der Initiator der Aktion, Hans-Peter Platten, sagte dem SWR, Besucher sollten feste Schuhe anhaben und am besten auch eine Taschenlampe mitbringen. Die Veranstaltung läuft bis Sonntagabend.