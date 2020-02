Gummipenis umgeschnallt: Kurioser Täuschungsversuch in Asbach

Am Donnerstagmittag kontrollierte die Polizei in Asbach im Westerwald einen 22-jährigen Autofahrer auf Drogen. Der junge Mann bot dabei nach Polizeiangaben freiwillig eine Urinprobe an.

Scheinbar war der Mann aus Asbach gut vorbereitet: Ein Polizist stellte fest, dass er einen umgeschnallten Gummipenis und einen Urinbeutel mit einer durchsichtigen Flüssigkeit trug. Die beiden Gegenstände wurden nach Angaben der Polizei sichergestellt. "Normale" Urinprobe - nein danke! Eine "gewöhnliche" Urinprobe habe der Mann abgelehnt, sagte ein Polizeisprecher. Ihm sei daraufhin eine Blutprobe entnommen worden. In seinem Rucksack habe die Polizei dann Betäubungsmittel gefunden, die sie sicherstellte. Gegen den Mann wird jetzt laut Polizei strafrechtlich ermittelt - wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.