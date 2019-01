Die Spielbank in Bad Neuenahr feiert am Samstag ihr 70-jähriges Bestehen. Am 15. Dezember 1948 fiel die erste goldene Kugel beim Roulette und eröffnete damit den Betrieb der ersten Nachkriegs-Spielbank in RLP. In den vergangenen Jahren sind die die Besucherzahlen allerdings gesunken. Nur noch rund 10 Millionen Euro nimmt die Spielbank mit Roulette, Poker und mit Spielautomaten jährlich ein. Die Einnahmen sind nach Angaben der Betreiber in den vergangenen zwei Jahrzehnten um rund 40 Prozent gesunken. Ein Grund: Viele ehemalige Besucher spielen lieber im Internet. Rund zwei Drittel der Einnahmen macht die Spielbank heute mit ihren 120 Automaten. Die Trends hierfür kämen aus Las Vegas, sagte ein Mitarbeiter der Spielbank. Ein weiterer Trend sei, dass es keine strengen Bekleidungsvorschriften mehr für den Besuch im Casino gibt.