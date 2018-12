Da gibt es bessere Plätze, seinen Rausch auszuschlafen. Ein Mann ist in Ahrweiler mit seinem Wagen in einen Baumarkt gefahren. Die Polizei fand ihn schließlich stark alkoholisiert und schlafend in der Weihnachtsdeko.

Dauer 00:51 min Betrunken in den Baumarkt in Bad Neuenahr-Ahrweiler gekracht In Bad Neuenahr-Ahrweiler ist ein betrunkener Autofahrer in der Nacht zum Donnerstag in einen Baumarkt gefahren. Wie die Polizei mitteilte, durchbrach er den Haupteingang und hinterließ eine Spur der Verwüstung. Wie die Polizei berichtet, ereignete sich der Vorfall in der Nacht zum Donnerstag. Dabei durchbrach der Mann mit seinem Wagen den Haupteingang, fuhr durch den etwa 30 Meter langen Eingang, weiter durch den Kassenbereich und blieb schließlich nach einer 80 Meter langen Spur der Verwüstung in der Weihnachtsdekoration stehen. Schaden wohl im hohen fünfstelligen Bereich Als die alarmierten Beamten eintrafen, fanden sie den Autofahrer schlafend neben seinem Wagen liegen - zwischen Weihnachtsbäumen, Schlitten und Rentieren. Der offenbar stark betrunkene und leicht verletzte Mann wurde zur Wache gebracht, dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Im Besitz einer Fahrerlaubnis ist er nicht. Der Sachschaden ist noch unbekannt, dürfte aber - laut Polizei - im höheren fünfstelligen Bereich liegen.