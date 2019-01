Die Anwohner von Bad Honnef können sich noch bis Sonntag an einem Bürgerentscheid beteiligen. Darin geht es um die Zukunft des Gebietes nördlich des Stadtgartens. Dort will die Stadtverwaltung ein Baugebiet ausweisen. Eine Bürgerinitiative will das Gebiet allerdings so erhalten wie es jetzt ist. Die Initiative "Rettet den Stadtgarten" spricht von einem grünen Korridor, den die Stadt dringend benötige. Darum hofft sie, dass möglichst viele Bad Honnefer beim Bürgerentscheid mit "Ja" stimmen. Die Stadtverwaltung bekommt für ihre Pläne dagegen Rückenwind von der "Gemeinschaft lebendiges Honnef". Diese betont, dass dringend neue Wohnungen gebraucht werden und darum das Baugebiet nötig sei. Damit die Baupläne gekippt werden, müssen mindestens 20 Prozent der Stimmberechtigten „Ja“ ankreuzen und die Mehrheit bei der Wahl bekommen. Bei Gleichstand oder mehr stimmen für nein wird das Neugebiet ausgewiesen.