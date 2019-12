per Mail teilen

Ein Autofahrer aus Bad Hönningen hat am Freitagmorgen auf der B42 in Unkel einen Unfall mit drei Verletzten verursacht. Der 29-Jährige hatte auf der Bundesstraße mehrere Autos überholt, obwohl das dort verboten ist. Beim Wiedereinscheren touchierte er eines der überholten Autos. Dieses kam dabei ins Schleudern und stieß mit einem entgegenkommenden Pkw zusammen. An zwei Fahrzeugen entstand Totalschaden.