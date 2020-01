In Bad Ems feiern orthodoxe Christen ihr Weihnachtsfest mit einem Gottesdienst in der Russisch-Orthodoxen Kirche. Die Zeremonie dauert etwa zwei Stunden. Anschließend gibt es ein gemeinsames, traditionelles Mittagessen, welches das Ende einer 40-tägigen Fastenzeit markiert. In dieser Zeit verzichten viele Gemeindemitglieder auf Fleisch, Eier und Milch. Die Kirche in Bad Ems ist die einzige Russisch-Orthodoxe Kirche in ganz Rheinland-Pfalz, es werden deshalb Gläubige aus der ganzen Region erwartet.