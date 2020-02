Auch in diesem Jahr werden im Norden von Rheinland-Pfalz wieder Karnevalsflüchtlinge erwartet – viele aus den Karnevalshochburgen. Hotels im Westerwald, am Mittelrhein und im Hunsrück sind teilweise ausgebucht. Das hat eine Umfrage des SWR ergeben.

Viele Hotels auch in der Region haben schon seit Jahren spezielle Gesundheits- oder Wellnessangebote für Gäste, die über Karneval lieber Ruhe suchen. Für die Kurzurlauber gibt es Angebote von morgen bis Aschermittwoch. Vor allem die Kurstädte profitieren von den Gästen. In Bad Ems gibt es nach Auskunft der Tourist-Information kaum noch freie Zimmer, die Emser Therme bereite sich auf großen Andrang vor. Auch im Westerwald ist die Nachfrage nach den Wellness-Hotels am Karnevals-Wochenende hoch, teilte die Westerwald-Touristik mit. Allerdings macht der milde Winter dem Tourismus jetzt über Karneval zu schaffen. Denn die Ski- und Rodelsaison fällt wegen fehlenden Schnees in Eifel, Hunsrück und Westerwald bislang aus.