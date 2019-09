Bei einem Abbiege-Unfall auf der Bundesstraße 260 in der Nähe von Bad Ems sind am Samstag drei Menschen verletzt worden. Für die Unfallaufnahme wurde die Straße laut Polizei für etwa eine Stunde voll gesperrt. Das sei bei einigen Verkehrsteilnehmern auf wenig Verständnis gestoßen, so die Polizei und berief sich auf Feuerwehrangaben. Die Einsatzkräfte seien in einem Fall auch beleidigt worden, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren sei eingeleitet. Weitere Details zu dem Unfall sind nicht bekannt.