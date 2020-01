per Mail teilen

Ein Autofahrer ist bei Bad Ems im Rhein-Lahn-Kreis mit seinem Wagen gegen eine Felswand gekracht und gestorben. Der 56-Jährige aus Nordrhein-Westfalen kam am Freitagnachmittag aus ungeklärter Ursache auf der Landesstraße 327 kurz vor dem Ortseingang von Bad Ems in einer Rechtskurve mit seinem Auto von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Wand, wie die Polizei mitteilte. Er erlag noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen. Die Landesstraße wurde im Bereich der Unfallstelle für rund drei Stunden voll gesperrt.