per Mail teilen

Bei einem Unfall im Westerwald sind am Montagmittag mehrere Menschen schwer verletzt worden. Nach Polizeiangaben sind auf der Landstraße zwischen Mogendorf und Vielbach zwei Autos frontal zusammengestoßen.

Vermutlich sei ein Auto auf regennasser Fahrbahn zu schnell unterwegs gewesen und in einer langgezogenen Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn gekommen, heißt es in einer Polizeimitteilung. Der 25-jährige Fahrer des Wagens habe von der Feuerwehr aus dem Auto befreit werden müssen und sei mit lebensbedrohlichen Verletzungen in ein Krankenhaus geflogen worden.

Die beiden Insassen aus dem entgegenkommenden Fahrzeug kamen nach Polizeiangaben ebenfalls mit schweren Verletzungen in umliegende Krankenhäuser. Die Landstraße war zwischen Mogendorf und Vielbach für drei Stunden voll gesperrt.