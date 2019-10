Die Stadt Andernach will mit einem neuen Konzept auf den Klimawandel reagieren. Das geht aus der neuen Grünstrategie der Stadt hervor, die heute Abend im Planungsausschuss vorgestellt werden soll. Vor allem städtische Grünflächen und Bäume sollen artenreicher gestaltet werden, um widerstandsfähiger gegen lange Trockenphasen zu sein. Dazu gehört auch, dass die Stadt mehr Personal im Bauhof und in der Verwaltung einstellen will. Die zwei vergangenen Sommer und Schädlinge hatten den Bäumen und Grünflächen in Andernach stark zugesetzt. Die Stadt hofft, dass bei einer breiteren Artenvielfalt die Schäden künftig geringer ausfallen.