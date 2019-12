per Mail teilen

Die Stahlarbeiter von Rasselstein werden wohl erst im Februar erfahren, wie sehr sie von den geplanten Stellenstreichungen des Mutterkonzerns Thyssenkrupp betroffen sind. Eine Betriebsversammlung brachte keine Klarheit.

Bei den Mitarbeitern der Thyssenkrupp-Tochter Rasselstein in Andernach kommt dieses Jahr keine Weihnachtsstimmung auf. Hunderte Arbeiter bangen um ihren Arbeitsplatz. Der Konzern bleibt vage, was er mit einem angekündigten Stellenabbau meint.

Der Vorstand habe sich nicht dazu geäußert, wie viele Stellen in Andernach gestrichen werden sollen, sagte der Betriebsratsvorsitzende von Rasselstein, Wilfried Stenz, am Montag nach einer Betriebsversammlung in Andernach. Wegen der schlechten Marktlage müssten sich Mitarbeiter auf Einschnitte bei den Gehältern einstellen.

Mehr als 1.000 Mitarbeiter des Andernacher Weißblechherstellers Rasselstein waren am Montagvormittag zu der Betriebsversammlung zusammengekommen. Viele Arbeiter machen sich Sorgen um ihren Job.

Stellen in der Verwaltung betroffen?

Stenz sagte, er gehe davon aus, dass in Andernach etwa 200 Stellen in der Verwaltung wegfallen könnten. Der Betriebsrat fordert eine Beschäftigungsgarantie bis 2030. Der angeschlagene Mutterkonzern Thyssenkrupp hatte angekündigt insgesamt 2.000 Stellen in der Stahlsparte streichen zu wollen.

Der Rasselstein-Betriebsrat vermutet, dass auch in Andernach etwa jede zehnte Stelle gestrichen werden könnte. Vor zwei Wochen demonstrierten rund 400 Rasselstein-Mitarbeiter in Duisburg zusammen mit anderen Thyssenkrupp-Beschäftigten für einen neuen Tarifvertrag.