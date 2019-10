Im Koblenzer Stadtgebiet werden von heute an bis Mitte November wieder Ratten bekämpft. An der Aktion können sich auch private Hausbesitzer in der Stadt beteiligen:

Die Giftköder werden in den öffentlichen Grünanlagen, an städtischen Gebäuden und in der Kanalisation verteilt. Damit die Ratten sie nicht wegschleppen, werden sie in speziellen verschlossenen Kästen und Röhren verpackt. Für die städtischen Bereiche und für die Außenbereiche von Privathäusern müssen offizielle Schädlingsbekämpfer die Giftköder auslegen. Im eigenen Haus darf man das selbst machen. Die Giftköder müssen etwas versteckt und in verschlossenen Behältern außerhalb von Gebäuden ausgelegt werden. (Symbolbild) dpa Bildfunk Picture Alliance Aktion läuft bis Mitte November Über die Ratte und den Rattenfloh können sich zahlreiche Krankheiten auf Menschen übertragen. Deshalb sollten tote Tiere nur mit Handschuhen und in speziellen Behältern der Berufsfeuerwehr entsorgt werden. Nach dem Ende der Rattenbekämpfungsaktion am 15. November müssen die Köder wieder entfernt werden. Durch die freiwillige Aktion möchte die Stadt Koblenz die Zahl der Ratten im Stadtgebiet verringern.