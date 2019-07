Der Kreis Ahrweiler hat bestätigt, dass in einem Privathaus 136 Hunde beschlagnahmt wurden. Die Tiere seien teils stark verwahrlost und krank. Die Staatsanwaltschaft wurde informiert.

Der Leiter des Veterinäramtes im Kreis Ahrweiler, Bernd Schmitt, bedankt sich bei den neun Tierschutzvereinen für die Unterstützung. Ohne deren großes Engagement hätte man den Hunden nicht so schnell helfen können. Der Kreis Ahrweiler hatte am Mittwoch auf einen Hinweis reagiert und die Tiere in dem Privathaus eines Ehepaares beschlagnahmt.

In engen Käfigen, Holzverschlägen oder dunklen Räumen

In dem Haus des Hundezüchters und seiner Frau seien 136 Hunde gefunden worden, davon 53 Welpen, heißt es vom Kreis Ahrweiler. Die Tiere seien ohne Genehmigung im Haus und in angrenzenden Ställen gehalten worden, und zwar teilweise in viel zu kleinen Drahtkäfigen, in Holzverschlägen und Transportboxen in dunklen Räumen in der Wohnung. Die Hunde seien einzeln oder in Rudeln gehalten worden, sie waren stark vernachlässigt und seien in zum Teil schlechtem Gesundheitszustand.

"Sie zeigen ... ein ängstliches, apathisches oder aggressives Verhalten." Kreisverwaltung Ahrweiler zu den beschlagnahmten Hunden

Der Kreis Ahrweiler hat aufgrund der massiven Verstöße gegen den Tierschutz ein generelles Tierhalteverbot gegen das Ehepaar erteilt. Außerdem werde die Staatsanwaltschaft eingeschaltet, heißt es. Das Ehepaar müsse für die entstandenen Kosten aufkommen.

Tierheime zeigen Videos und Fotos der Aktion

Insgesamt neun verschiedene Tierheime waren an der Rettungsaktion beteiligt und kümmern sich jetzt um die Hunde, darunter das Tierheim in Mayen und das Tierheim in Koblenz.

Die Amtstierärzte des Kreises Ahrweiler und Mitarbeiter von neun verschiedenen Tierheimen haben 136 Hunde aus einem Privathaus geholt. Jetzt werden sie wieder aufgepäppelt, etwa im Tierheim Koblenz.

Auf der Facebookseite des Andernacher Tierheims heißt es, man habe sieben der beschlagnahmten Hunde aufgenommen. Die Hunde seien teilweise in einem sehr verwahrlosten Zustand gewesen: "Ihr Fell voller Kot, das Fell eine Filzplatte, viel zu lange Krallen usw."

136 Hunde in einem Haus , in engen Verschlägen , Boxen und Kleintierkâfigen.Keine Frischluft , kein Auslauf .Der Amoniak Gestank war so stark das uns die Augen tränten.

Einsätze wie diese gehören mittlerweile fast zum Tierheim Alltag

Warum das so ist ?

Weil Menschen Billig Welpen kaufen wollen ....

Wer uns helfen möchte , kann das dauerhaft und nachhaltig durch eine Mitgliedschaft tun

Denn nur ein starker Tierschutzverein mit einem guten Tierheim kann solche Notfälle aufnehmen und versorgen.

Danke an alle die uns mit einer Mitgliedschaft den Rücken stärken. Tierheim Koblenz, Facebook , 17.7.2019, 9:41 Uhr

Auch das Tierheim in Koblenz berichtet auf seiner Facebookseite über die Aktion. Das Tierheim in Mayen zeigt bei Facebook ein Video von Hunden in Käfigen. Dazu schreibt es: "Nicht nur die befreiten Hunde sind am Ende dieses Tages erschöpft."