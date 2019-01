Das sogenannte Adenauer-Haus in der Eifel ist versteigert - an einen Großunternehmer aus dem Großraum Köln. Er hatte das letzte Gebot von 35.000 Euro "leicht überboten".

Mit einem Euro Startgebot hatte die Versteigerung der als "Adenauer Villa" bekannt gewordenen Bauruine an Heiligabend begonnen. Jetzt endete die Versteigerung der in der Eifel gelegenen Immobilie. Ein Großunternehmer aus dem Großraum Köln habe das letzte Höchstgebot von 35.000 Euro "leicht überboten", sagte Vorbesitzerin L. Ilse Thurner am Dienstag im nordrhein-westfälischen Solingen. Es handelt sich um die Ruine eines Anwesens, das dem früheren Bundeskanzler Konrad Adenauer mal als Wochenendhaus in einem Waldstück bei Duppach (Vulkaneifel) dienen sollte.

Käufer ist "ein großer Adenauer-Fan"

Der Käufer des insgesamt 2.000 Quadratmeter großen Grundstücks wolle namentlich nicht genannt werden, sagte Thurner nach Ende der privaten Versteigerung. Nur so viel: "Er ist ein großer Adenauer-Fan." Sie sei froh, dass das Grundstück in gute Hände komme. Seit Dezember waren rund 50 Gebote eingegangen. Thurner hatte das Objekt 2018 geerbt: Die Solinger Unternehmerin wollte es aber nicht behalten.

Ein "Freundschaftsgeschenk" vom Industriekapitän

Gebaut hatte die Riesen-Villa einst einer der großen Industriekapitäne der deutschen Nachkriegszeit, der Vorstandsvorsitzende des Elektrokonzerns AEG, Friedrich Spennrath - als "Freundschaftsgeschenk" für den damaligen CDU-Kanzler. Die Pläne zu der als "Gäste- und Jagdhaus" geplanten Villa stammten von dem Architekten Heribert Multhaupt. Dieser wiederum war ein Schwiegersohn Adenauers.

Nach dem Rohbau war Schluss

Die Arbeiten zu dem luxuriösen Flachdachbau mit der Größe von vier Einfamilienhäusern begannen 1955. Und der jungen Bundesrepublik drohte ihr erster handfester Korruptionsskandal. Adenauer lehnte schließlich ab, und die Arbeiten wurden 1956 eingestellt, gerade als der Rohbau fertig war. Seitdem gammelten Heizkörper, Lichtschalter und Steckdosen im feuchten Dickicht des Kammerwalds vor sich hin - als Denkmal für den Filz der frühen Jahre in der Bundesrepublik.

Bieter wollten Jagdhaus oder Platz zum Malen

Zuletzt waren noch sechs Bieter im Rennen gewesen. Thurner berichtete, es habe bei ihnen sehr unterschiedliche Vorstellungen zur Nutzung des Geländes gegeben: Vom Jagdhaus über einen Platz zum Malen bis hin zu einem Umbau für traumatisierte Feuerwehrleute und Polizisten. Die Pläne des Käufers seien ihr nicht bekannt.