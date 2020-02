per Mail teilen

Die freiwilligen Feuerwehren in der Verbandsgemeinde Adenau fordern einen zusätzlichen Rettungswagen für Rettungssanitäter. Hintergrund ist, dass die Chirurgie im Krankenhaus in Adenau seit Anfang des Jahres geschlossen ist. Seitdem müsse der einzig vorhandene Rettungswagen weitere Strecken fahren und sei deshalb bei Einsätzen der Feuerwehr nicht immer rechtzeitig vor Ort. Ein Sprecher der Feuerwehr Adenau sagte, schon heute müssten immer häufiger Rettungswagen aus den Nachbargemeinden bei der Versorgung und beim Transport von Patienten aushelfen. Ein Rettungshubschrauber könne in der Region nachts oder bei schlechtem Wetter nicht fliegen. Die geplante Einrichtung einer chirurgischen Praxis im Adenauer Krankenhaus löse nach Angaben der Feuerwehr ebenfalls nur teilweise die Probleme, da die Ärzte nur tagsüber zu erreichen wären.