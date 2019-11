Der sexuelle Missbrauch eines Kindes durch einen Priester im Bistum Limburg ist vertuscht worden. Zu diesem Ergebnis kommt ein Abschlussbericht der Diözese. In einem weiteren Fall räumte Altbischof Kamphaus ein Versagen ein.

Der Priester soll von 1986 bis 1993 seinen minderjährigen Pflegesohn mehrfach sexuell missbraucht haben. In dem am Mittwoch veröffentlichten Abschlussbericht heißt es, das Missbrauchsopfer habe sich 1997 erstmals an eine Vertrauensperson gewandt, woraufhin Gespräche geführt worden seien. In der Personalakte des Priesters habe es später aber keinen Hinweis auf die Vorwürfe gegeben.

Nach Therapie wieder an alter Wirkungsstätte

Es liege außerdem nahe, dass der damalige Personaldezernent seine Vorgesetzten nicht eingeschaltet habe. Der Priester sei nach einer Therapie wieder an alter Wirkungsstätte eingesetzt worden, "ohne dass Vorkehrungen getroffen wurden, um der Wiederholung von Missbrauchstaten entgegenzuwirken". Die Staatsanwaltschaft sei damals weder von Seiten des Opfers noch vom Bistum eingeschaltet worden. Altbischof Franz Kamphaus, zwischen 1982 und 2007 Bischof von Limburg, hatte nach eigenen Angaben keine Kenntnisse von diesem Fall. Der Bericht war bei dem früheren Limburger Landgerichtspräsidenten Ralph Gatzka in Auftrag gegeben worden.

Altbischof Kamphaus räumt in weiterem Fall "schwere Schuld" ein

Im Zusammenhang mit dem Bericht räumte Kamphaus jedoch eine Mitverantwortung für einen sexuellen Missbrauch im Bistum Bamberg in Bayern ein. "Hier habe ich schwere Schuld auf mich geladen - dafür bitte ich in aller Form um Verzeihung", schrieb der 87-Jährige in einer persönlichen Erklärung, die das Bistum Limburg zusammen mit dem Abschlussbericht zum sexuellen Missbrauch in der Diözese veröffentlichte.

Der Limburger Altbischof Franz Kamphaus im Jahr 2007 dpa Bildfunk Picture Alliance

Konkret geht es in dem von Kamphaus angesprochenen Missbrauchsfall um einen mittlerweile aus dem Klerikerstand entlassenen Priester, der Mitte der 80er Jahre vom Bistum Würzburg nach Limburg wechselte. Obwohl es gegen ihn Vorwürfe wegen des sexuellen Missbrauchs in der Vergangenheit gab, habe Kamphaus ihm eine Pfarrei im Westerwald in Rheinland-Pfalz übertragen. Innerhalb der Gemeinde hätten sich Gerüchte über einen Missbrauch ausgebreitet, der jedoch nicht habe nachgewiesen werden können. Kamphaus drängte den Pfarrer nach eigenen Angaben zum Verzicht auf die Pfarrei.

Kamphaus: "Hätte entschiedener durchgreifen müssen"

Schließlich kam der Mann zurück in seine Heimatdiözese Bamberg, wo es erneut zu einem sexuellen Missbrauch kam, für den der Pfarrer nach Angaben des Limburger Bistums staatlich verurteilt wurde. Dies habe Kamphaus erst viel später erfahren. "Mit Blick auf diesen Fall ist mir heute klar, dass ich entschiedener hätte durchgreifen müssen", schrieb Kamphaus. Der Einsatz dieses Priesters in der Seelsorge des Bistums Limburg und seine spätere Versetzung in ein anderes Bistum seien "schwere Fehler" gewesen. "Opfern wäre Missbrauch erspart geblieben", erklärte der 87-Jährige.

Kamphaus war Ende der 90er Jahre bundesweit bekannt geworden, weil er sich im Streit der deutschen katholischen Kirche mit dem Vatikan um die Schwangerschaftskonfliktberatung gegen den damaligen Papst Johannes Paul II. auflehnte. Das Bistum Limburg durfte als einzig verbliebenes Bistum als Folge noch bis 2002 die für eine straffreie Abtreibung nötigen Beratungsscheine ausstellen.