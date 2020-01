per Mail teilen

In Bad Neuenahr-Ahrweiler wird heute die denkmalgeschützte Orchestermuschel aus der Konzerthalle im Kurpark abtransportiert und sicher eingelagert. Später soll die Muschel wieder verbaut werden.

Die drehbare Konzertmuschel aus den 1930er Jahren war bereits im Dezember 2019 ausgebaut worden und stand seitdem in der Konzerthalle. Am Vormittag wurde das etwa vier Tonnen schwere Bauwerk mit einem Schwerlastkran auf einen Tieflader gehoben, der es dann durch den Kurpark zu einem nahegelegenen Parkplatz brachte.

Orchestermuschel wird eingelagert

Auf dem Parkplatz soll die sieben Meter hohe Muschel mit einem Radius von vier Metern unter einer speziell angefertigten Gerüstkonstruktion sicher eingelagert werden. Die Stadt plant, die Muschel später wieder in die neuen Kurgebäude einzubauen. Es sei allerdings noch unklar, wann das gemacht werden könne, sagte ein Stadtsprecher.

Kurpark-Ensemble wird ab Februar abgerissen

Die Anlage im Kurpark von Bad Neuenahr mit Konzerthalle, Trinkhallen und Läden war die erste Kuranlage im Stil der Bauhausarchitektur in Deutschland. Das Ensemble wurde 1927 konzipiert und in den 30ern gebaut. Inzwischen ist es jedoch in die Jahre gekommen. Der Beton bröckelt, teilweise wird die Konstruktion mit Stützen gesichert und mit Bauzäunen abgesperrt. Aus Sicherheitsgründen kann man die Gebäude nicht mehr betreten.

Die besondere Dreh-Konstruktion der Orchestermuschel machte es möglich, dass sie außen und innen eingesetzt werden konnte. dpa Bildfunk Picture Alliance

Abriss kostet eine halbe Million Euro

Der Abriss war in Bad Neuenahr-Ahrweiler umstritten, eine Bürgerinitiative protestierte lange gegen die Pläne. Die historischen Gebäude sind nach Ansicht der Stadt aber langfristig nicht mehr zu retten und müssen erneuert werden. Der Abriss soll eine halbe Million Euro kosten, die Arbeiten sollen Ende Februar beginnen und einige Monate dauern. Noch ist unklar, welche Kurgebäude bis zur Landesgartenschau in zwei Jahren fertig werden.