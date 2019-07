Am frühen Mittwochmorgen ist in einem Industriegebiet in Neuhäusel im Westerwald ein Feuer in einer Autolackiererei ausgebrochen. Das Gebäude ist offenbar komplett ausgebrannt.

Die Polizei schätzt den Schaden auf rund eine halbe Million Euro. Mehrere Zeugen sollen kurz nach drei Uhr die Rettungskräfte über das Feuer informiert haben. Sie hatten mehrere Explosionen gehört. Als die Feuerwehrleute vor Ort eintrafen, habe der Betrieb schon in hellen Flammen gestanden, heißt es von der Polizei. Ursache des Brandes völlig unklar Noch sei völlig unklar, wie der Brand ausgelöst worden ist. Verletzte hat es nach Informationen der Polizei nicht gegeben. Fast 90 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um das Feuer zu löschen. Am Mittwochvormittag soll eine Brandwache beobachten, ob sich mögliche Glutnester erneut entzünden.