CARE wurde im Jahr 1945 gegründet, direkt nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs. In den USA schlossen sich damals 22 Wohltätigkeitsorganisationen zusammen, um eine gemeinsame Hilfsinitiative ins Leben zu rufen: die "Cooperative for American Remittances to Europe" – kurz CARE. Ziel war es, den Menschen in Europa, die unter Hunger und Not litten, direkte Unterstützung zu bieten.

Die ersten CARE-Pakete wurden 1946 verschickt und enthielten Grundnahrungsmittel wie Konserven, Milchpulver, Kaffee und Schokolade – Dinge, die in den kriegszerstörten Ländern Mangelware waren. Diese Pakete wurden nicht nur von der US-Regierung unterstützt, sondern auch von vielen Privatpersonen finanziert, die sie oft direkt an Bekannte oder Familienmitglieder in Europa adressierten. Diese Hilfe war für viele Menschen in der Nachkriegszeit überlebenswichtig.

CARE-Pakete wurden im Laufe der Jahre weltweit zu einem Symbol der Solidarität und Hilfe in Krisenzeiten. Die Organisation ist heute ein internationales Netzwerk mit 16 nationalen Mitgliedsorganisationen. CARE Deutschland wurde 1980 gegründet und gehört zu diesem Netzwerk. Die Organisation ist politisch, religiös und ethisch unabhängig und konzentriert sich auf die Bekämpfung von Hunger und Armut auf der ganzen Welt und auf die Unterstützung von Frauen und Mädchen.