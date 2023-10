77-jähriger Urlauber aus Stuttgart an der Mosel vermisst

Die Polizei sucht nach Max Jochen Neuhäuser aus Stuttgart, der sich zuletzt in Bremm an der Mosel aufgehalten hat. Er wurde zuletzt am Montag gesehen.

Der Rentner hatte sich nach Polizeiangaben am Sonntag in einer Weinstube in Bremm ein Zimmer genommen. Dort wollte er bis heute bleiben. Das letzte Mal sei er beim Frühstück am Montag von einer Mitarbeiterin gesehen worden. Seitdem fehle von dem Mann jede Spur.

Die Polizei hat ein Foto des vermissten 77-jährigen Max Jochen Neuhäuser veröffentlicht. Pressestelle Polizeiinspektion Cochem

Wie die Polizei mitteilte, ist auch nicht bekannt, wohin der 77-Jährige gehen wollte. Angereist sei er mit der Bahn. Den Angaben zufolge ist er möglicherweise zu einer Wanderung aufgebrochen und befindet sich jetzt in einer hilflosen Lage.

Umfangreiche Suche rund um Klettersteig



In der Nähe von Bremm befindet sich der anspruchsvolle Calmont-Klettersteig, an dem nach Angaben der Polizei immer wieder Menschen abstürzen. Erste Suchmaßnahmen nach dem Mann rund um den Steig seien jedoch erfolglos gewesen. Dabei kam laut Polizei auch ein Hubschrauber mit Wärmebildkamera zum Einsatz. Die Suche nach dem 77-Jährigen sollen in den nächsten Tagen fortgesetzt werden.

Der Mann ist laut Polizei etwa 1,80 Meter groß, hat graue Haare, ein gepflegtes Äußeres und eine Halbglatze. Wahrscheinlich trage er eine grüne Plastiktasche und eine ältere Spiegelreflexkamera bei sich. Wer ihn gesehen hat, soll sich bei der Polizei melden.