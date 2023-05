Wohnhaus in Herschbach ausgebrannt - Mann schwer verletzt

In einem Wohnhaus in Herschbach (Westerwaldkreis) hat es am frühen Sonntagmorgen gebrannt. Dabei wurde ein 60-Jähriger schwer verletzt.

Der Mann schwebt laut Polizei aber nicht in Lebensgefahr. Der 81-jährige Bewohner des Hauses erlitt leichte Verletzungen. Der Senior konnte das brennende Haus selbstständig verlassen. Beide Personen wurden zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Brand offenbar in Wohnmobil ausgebrochen Die Ermittler gehen davon aus, dass zunächst ein vor dem Haus stehendes Wohnmobil in Brand geraten war. Von dort habe das Feuer dann auf das Einfamilienhaus übergegriffen. "Das Haus brannte nahezu vollständig aus", so die Polizei. Man gehe von einem hohen Sachschaden aus. Warum es brannte, sei noch unklar. Insgesamt waren knapp 90 Feuerwehrleute im Einsatz.