In Lahnstein und Koblenz haben Unbekannte am Wochenende etwa 60 Autos beschädigt. Wie die Polizei mitteilt, wurden an fast jedem Auto mindestens ein Reifen zerstochen und Heckscheiben eingeschlagen.

Der Großteil der beschädigten Fahrzeuge wurden an mehreren Tatorten in Lahnstein gemeldet. Die Polizei geht davon aus, dass der oder die Täter die Reifen mit einem schlanken, spitzen Gegenstand angestochen haben, weil die Luft nur sehr langsam entwich. In einigen Fällen hätten die Fahrer erst im Laufe des Sonntags etwas bemerkt, sagte ein Polizeisprecher. Oft seien die Schäden nur aufgefallen, weil die automatische Druckluftanzeige Alarm geschlagen habe.

Fünf Autos in Horchheim beschädigt

Alle Taten wurden offenbar in der Nacht von Samstag auf Sonntag begangen. Auch im angrenzenden Koblenzer Stadtteil Horchheim wurden nach Polizeiangaben fünf Autos beschädigt. Dort seien unter anderem auch Außenspiegel abgetreten worden.

Bislang hat die Polizei nach eigenen Angaben keinerlei Hinweise auf den oder die Täter und sucht dringend nach Zeugen, die zum Beispiel im Bereich rund um den ehemaligen Schulhof der Kaiser-Wilhelm-Schule in Lahnstein etwas beobachtet haben.

Glasscheibe von Haustür in Lahnstein eingeschlagen

In der Koblenzer Straße in Lahnstein wurde außerdem an einer Haustür eine Glasscheibe eingeschlagen. Ob die Tat in Zusammenhang mit den beschädigten Autos steht, sei ebenfalls noch unklar, teilte die Polizei mit. Auch hier fehle bis jetzt eine konkrete Spur.