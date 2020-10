Die Fliegerbombe, die am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten in Koblenz gefunden worden ist, soll am Sonntag in einer Woche (18.10.20) entschärft werden. Das hat die Koblenzer Feuerwehr nach einer ersten Lagebesprechung bekannt gegeben.

Etwa 15.000 Anwohner in der Stadtmitte und den Stadtteilen Goldgrube, Rauental und Teile der Karthause seien betroffen. Sie müssen bis 9 Uhr ihre Wohnungen verlassen, teilte die Feuerwehr mit. Auch die Justizvollzugsanstalt, das Brüderkrankenhaus, der Hauptfriedhof und zwei Seniorenheime müssen evakuiert werden. Zugverkehr am Hauptbahnhof steht still Betroffen ist auch der Hauptbahnhof. Das bedeutet, dass am Tag der Bombenentschärfung ab 9 Uhr dort kein Zug mehr halten wird. Der 500 Kilo schwere Blindgänger war am Dienstagnachmittag bei Bauarbeiten im Koblenzer Stadtteil Goldgrube gefunden worden.