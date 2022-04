48-Jähriger soll anderen Mann im Streit getötet haben

Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt gegen einen 48-jährigen Mann, der am vergangenen Wochenende in Andernach-Miesenheim einen anderen Mann getötet haben soll. Dem mutmaßlichen Täter wird Totschlag vorgeworfen. Wie die Staatsanwaltschaft mitteilte, waren die beiden Männer zuvor auf einem verlassenen Industriegelände in Streit geraten. Gegen den Beschuldigten sei wegen Fluchtgefahr Haftbefehl erlassen worden. Er sitze in Untersuchungshaft. Der Anlass für den Streit sei noch nicht klar, der Mann schweige zu den Vorwürfen. Mögliche Zeugen können sich bei der Polizei melden.