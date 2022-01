Internet im Kreis Mayen-Koblenz soll schneller werden

per Mail teilen

Das Internet im Kreis Mayen-Koblenz soll in den kommenden Jahren deutlich schneller werden. Bund, Land und Kommunen geben dafür nach Angaben des Kreises 44,4 Millionen Euro aus. Durch die Glasfaser-Projekte im ganzen Kreis sollen, so der Plan, bis 2030 viele Unternehmen, Schulen, Krankenhäuser und Haushalte einen Gigabit-Anschluss erhalten. Ein Gigabit sind 1.000 Megabit. Die Hälfte des Geldes für den Ausbau kommt vom Bund, 40 Prozent vom Land und weitere 10 Prozent von den Kommunen. Der Landrat des Kreises Mayen-Koblenz, Alexander Saftig, sagt in einer Mitteilung, schnelles Internet im Gigabit-Bereich sei für Unternehmen bei der Wahl des Standorts ein wichtiger Faktor.