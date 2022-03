In Koblenz haben am Wochenende bei drei Demonstrationen nach Polizeiangaben etwa 430 Menschen gegen die Corona-Maßnahmen und eine Impfpflicht protestiert. Dabei blieb es bei den Protesten am Samstag und Sonntagnachmittag aus Polizeisicht friedlich. Die Teilnehmer hätten sich an Auflagen wie die Maskenpflicht gehalten.