40 Rinder aus brennendem Stall im Hunsrück gerettet

In Dickenschied (Rhein-Hunsrück-Kreis) ist in der Silvesternacht ein Stallgebäude, in dem 40 Rinder untergebracht waren, in Brand geraten. Die Tiere konnten nach Angaben der Polizei aber rechtzeitig aus dem Stall befreit werden.

Trotz eines Großaufgebots der Feuerwehr habe jedoch nicht verhindert werden können, dass ein Großteil des Stalls völlig zerstört wurde. Die Löscharbeiten dauerten bis in die frühen Morgenstunden an. Nach Angaben des Innenministeriums entstand ein Sachschaden von rund 200.000 Euro.

Die Polizei teilte dem SWR mit, dass die Brandermittler vermutlich erst am Dienstagmorgen den ausgebrannten Stall betreten können.

Feuer durch Silvesterrakete verursacht?

Die Brandursache sei derzeit noch unklar. "Nicht auszuschließen ist, dass der Brand durch eine Silvesterrakete verursacht wurde", teilte die Polizei in Simmern mit. Die Kriminalpolizei ermittelt.