11 Monate nach Flut: 37 Mio für Gebäude Wiederaufbau ausgezahlt

Für den Wiederaufbau von Gebäuden in den rheinland-pfälzischen Flutgebieten sind bisher 37 Millionen Euro ausgezahlt worden. Das hat die Förderbank des Landes ISB dem SWR mitgeteilt. 11 Monate ist die Flutkatastrophe her. Bei rund Elfhundert Gebäude-Anträgen ist laut ISB bisher Geld ausgezahlt worden. Die Antragstellenden bekämen zunächst eine Abschlagszahlung und weiteres Geld dann gegen eingereichte Belege. Laut ISB geht die Bearbeitung der Anträge inzwischen schneller, weil zusätzliches Personal eingestellt wurde. Es könnten jetzt rund 100 Anträge pro Woche bewilligt werden, so die ISB. CDU-Oppositionsführer Baldauf fordert die Aufbaugelder müssten endlich schnell und unbürokratisch ausgezahlt werden. Dem SWR sagte Baldauf Betroffene würden, wie Bittsteller behandelt und gegängelt.