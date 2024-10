Hattert im Westerwald: Leben auf dem Dorf - Wie ist es wirklich?

SWR Aktuell - 360 Grad-Host Marvin Neumann ist im Westerwald und will wissen, wie das Leben auf einem Dorf wirklich ist. Deswegen ist er in Hattert, einem typischen Dorf auf dem Land und spricht mit den Menschen dort.

Der Ort Hattert steht für so viele Dörfer in Deutschland: Die nächste größere Stadt, Siegen, ist rund 40 Kilometer entfernt. Früher gab es noch mehr als zehn Kneipen - heute nicht einmal mehr einen Dorfladen. Was bedeutet das Leben auf dem Dorf für die Menschen in Hattert? Wem gefällt es und wem nicht? Was macht das Leben auf dem Dorf aus? Das will "SWR Aktuell - 360 Grad"-Host Marvin Neumann von den Menschen wissen, die hier leben.

Leben auf dem Dorf: Wie ist es wirklich? | SWR Aktuell 360 Grad

Er spricht mit einem Dorf-Urgestein, das ein bisschen nostalgisch auf die guten alten Zeiten zurückblickt und auch mit echten Dorfkindern, die im Leben auf dem Dorf heute aufgehen und es aktiv mitgestalten - indem sie sich beispielsweise im Fußballverein oder in der Kirmesgesellschaft engagieren. Gleichzeitig trifft Marvin Dorfbewohner und -bewohnerinnen, die sich nicht in die Gemeinschaft integrieren konnten oder wollten.

Hattert - ein Ort zum Bleiben!?

Wie wichtig ist die letzte Kneipe, die ein Verein gerettet hat, für das Leben auf dem Dorf? Kommen hier wirklich Jung und Alt zusammen? Auch diesen Fragen geht Marvin Neumann nach. Die Welt hinter den News ist nicht schwarz oder weiß. "SWR Aktuell - 360 Grad" ist: ein Creator, eine Kamera, viele Perspektiven. Echte Gespräche. Dort, wo die Risse unserer Gesellschaft spürbar sind.