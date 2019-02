Gehse inne Stadt, wat macht dich da satt? 'Ne Currywurst! Was 1982 bei Herbert Grönemeyer richtig war, kann heute nicht falsch sein. Zumindest wenn die Stadt Neuwied heißt - dort steigt am Wochenende das Currywurst-Festival.

Ob mit einer "Highway to Hell"-Sauce oder einer weniger feurigen Rote-Bete-Himbeer-Zugabe: Auf dem Neuwieder Luisenplatz dreht sich alles um die Wurst. Von heute bis Sonntag bietet das Currywurst-Festival den beliebtesten Imbiss der Deutschen in vielen Varianten. Und nach Angaben der Stadt ist die Auswahl in diesem Jahr so groß wie noch nie: 44 Stände, 300 Soßen und mehr als 150 Wurstsorten.

Das Currywurst-Festival findet zum 13. Mal in Neuwied statt - beim ersten Festival waren nur sieben Anbieter dabei. Am Sonntag öffnen in der Innenstadt von 13 bis 18 Uhr auch die Geschäfte.

Currywurst wird 70

Etwa 30.000 Besucher werden erwartet. Und in diesem Jahr gibt es bei dem Festival auch richtig was zu feiern: den 70. Geburtstag des Fastfood-Klassikers. Nach verbreiteter Auffassung gilt Herta Heuwer als Mutter der Curry-Bratwurst - sie soll diese am 4. September 1949 in Berlin erfunden haben.

Allerdings ist die Herkunft der Currywurst nicht abschließend geklärt: Auch Hamburg, das Ruhrgebiet oder das niedersächsische Bückeburg beanspruchen für sich, der Geburtsort der scharfen Wurst zu sein.

Beim Currywurst-Festival in Neuwied kommt es vor allem auch auf die Kreativität an - warum nicht mal Currywurst "Western-Style" mit BBQ-Soße und Zwiebeln?! SWR

Auf die Abwechslung kommt es an

Den Neuwied Currywurst-Fans dürfte es egal sein. Hauptsache sie können das Kult-Gericht beim Festival auch in ungewöhnlicheren Varianten probieren: zum Beispiel als Lamm-, Wildschwein- oder Heckrindwurst.

Besonders beliebt sind aber auch kreative Toppings wie Tomate-Mozzerella oder Avocado-Granatapfel. Und natürlich gibt es die Wurst auch ohne Fleisch in verschiedenen Geschmacksrichtungen für Vegetarier und Veganer.