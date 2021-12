per Mail teilen

3G für Bahn und Arbeit. 2G-Plus für Restaurant und Co. Viele Menschen müssen sich öfter auf Corona testen lassen. Das sorgt für viel Andrang bei Teststationen - aber nicht überall.

Wer zur Arbeit geht oder Bahn fahren will und weder geimpft noch genesen ist, muss sich täglich auf das Coronavirus testen lassen. Und selbst wer immunisiert, aber noch nicht geboostert ist, muss sich seit dem 4. Dezember in Rheinland-Pfalz zum Beispiel vor einem Kino- oder Restaurantbesuch testen lassen. Der Andrang an den Teststationen ist dementsprechend groß.

Im öffentlichen Personenverkehr gilt seit Ende November die 3G-Regel. Das heißt, nur geimpfte, genesene oder getestete Personen dürfen mitfahren. imago images IMAGO / Sven Simon

Was bedeuten 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus? Bei den Corona-Maßnahmen spielen die Zugangsbeschränkungen 2G, 2G-Plus, 3G und 3G-Plus eine große Rolle. Die Bedeutung im Einzelnen: 2G meint geimpft oder genesen. Als geimpft gelten Personen, bei denen die abschließende Impfung mindestens zwei Wochen zurückliegt. Als genesen gelten Personen, bei denen die Corona-Infektion mit einem PCR-Test festgestellt wurde. Dieses Testergebnis muss mindestens 28 Tage alt sein und darf aber nicht länger als sechs Monate zurückliegen. 2G-Plus: wie 2G, das Plus bedeutet, dass geimpfte und/oder genesene Personen zusätzlich getestet sind. Als Test wird das negative Ergebnis eines Corona-Schnelltests verlangt. Personen mit Booster-Impfung sind von der 2G-Plus Regel ausgenommen. 3G bedeutet vollständig geimpft, genesen oder getestet. Als Test ist ein negativer Antigen-Schnelltest erforderlich, der nicht älter als 24 Stunden sein darf. 3G-Plus bedeutet geimpft, genesen oder PCR-getestet. Hier wird von Ungeimpften ein negativer PCR-Test verlangt. Dieser muss bei längeren Aufenthalten alle 72 Stunden erneuert werden.

Am Wochenende viel los an den Teststationen

Das Labor Koblenz betreibt vier Corona-Teststationen in der Stadt. Dort müsse man mit einer Wartezeit von etwa einer halben Stunde rechnen. Das Labor habe die Kapazitäten schon erweitert: Am Hauptbahnhof, wo es oft lange Schlangen gibt, gebe es jetzt einen zweiten Test-Container. Es fehle aber immer noch an Personal, das die Menschen testet.

Wer sich nicht lange anstellen will, kann hier Teststationen in ganz Koblenz finden, die Termine anbieten.

Nicht alle Testzentren sind ausgelastet

Außerdem lohnt sich ein Blick in die Liste des Landes, die Covid-19-Teststationen für ganz Rheinland-Pfalz aufzeigt. Teilweise gibt es noch viele freie Termine. Die Schnelltest-Drive-Ins in Montabaur und Simmern im Hunsrück beispielsweise haben auch noch kurzfristig Termine frei. Außerdem gibt es viele unbekannte Teststellen, zum Beispiel in Apotheken und Praxen, die gerade erst (wieder) eröffnen.

In einigen Teststationen gibt es noch freie Kapazitäten. Zum Beispiel bei Drive-In-Stationen im nördlichen Rheinland-Pfalz. imago images IMAGO / Future Image

Generell ist die Auslastung von Station zu Station sehr unterschiedlich und variiert auch je nach Wochentag und Tageszeit. Am Wochenende sei laut einigen Betreibern von Teststellen oft viel los. Morgens und abends, bevor die Menschen zur Arbeit gehen oder nach Feierabend gebe es oft Andrang.

Weniger Auswahl gibt es auf dem Land

Stellenweise gibt es generell noch recht wenige Teststellen. Das macht es vor allem Menschen in ländlichen Gebieten schwerer, ihren Alltag zu organisieren. Selbst in der Stadt Mayen gibt es nur drei Stationen, die zum Teil nicht einmal täglich geöffnet haben. Auch hier fehle es an Personal für mehr Teststellen.

In einigen Gemeinden engagieren sich deshalb auch private Anbieter. Wie zum Beispiel in Höhr-Grenzhausen im Westerwald. Dort bietet das Hotel Heinz eine Teststation an. Auf dem Land seien fast alle Teststationen geschlossen worden, aber die Nachfrage sei sehr hoch, sagt Leiterin Christina Heinz. Sie habe deshalb noch weiteres Personal geschult.

Auch private Anbieter richten zurzeit Teststellen ein. Im Hotel Heinz wird das Angebot gut angenommen. SWR SWR / Kathrin Freisberg

Auch in der Gemeinde Boden im Westerwald wird derzeit versucht, eine weitere Corona-Teststelle einzurichten. Es ist also davon auszugehen, dass das Testangebot in den nächsten Wochen noch steigen wird.

Auch Selbsttests sind oft vergriffen

Corona-Selbsttests dienen zwar nur der Sicherheit des eigenen Umfelds und können nicht genutzt werden, um 3G oder 2G-Plus-Regeln zu erfüllen. Aber auch sie sind gerade begehrt. Etwa in Filialen von dm und REWE in Koblenz seien Selbsttests derzeit ausverkauft. Wann Nachschub kommt, sei nicht klar. Wo es Selbsttests gibt, sind sie inzwischen oft teurer geworden. Online kostet ein Test zurzeit etwa fünf Euro, vor einigen Wochen lag der Preis noch bei zwei Euro.