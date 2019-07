per Mail teilen

400 Menschen müssen am Sonntagvormittag ihre Wohnungen in Remagen verlassen. Grund ist die Entschärfung einer Bombe aus dem Zweiten Weltkrieg.

Dauer 0:40 min Bis neun Uhr müssen Anwohner raus Wegen einer Bombenentschärfung in Remagen müssen am Sonntag ungefähr 400 Menschen aus ihren Wohnungen raus. Bauarbeiter hatten die 250 Kilogramm schwere Fliegerbombe im Gewerbepark Remagen-Süd gefunden.

Bauarbeiter hatten die 250 Kilogramm schwere amerikanische Fliegerbombe im Gewerbepark Remagen-Süd gefunden. Betroffen von der Evakuierung sind nach Angaben der Stadt alle Menschen in einem Umkreis von 500 Metern um den Fundort der Bombe. Sie müssen bis spätestens neun Uhr ihre Häuser verlassen. Ab dann darf auch niemand mehr in den abgesperrten Bereich fahren.

Notunterkunft eingerichtet

Ordnungsamt, Feuerwehr und Polizei kontrollieren die Sicherheitszone. Im Feuerwehrgerätehaus im Stadtteil Kripp ist eine Notunterkunft eingerichtet. Gegen Mittag will der Kampfmittelräumdienst die Bombe dann entschärfen.

Wann die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurück können, steht noch nicht fest. Der Zugverkehr wird von der Bombenentschärfung nach Angaben der Stadt voraussichtlich nicht beeinträchtigt.

Rund zehn Prozent der abgeworfenen Bomben nie explodiert

Der Fund alter Sprengkörper kommt in Rheinland-Pfalz immer wieder vor. Experten schätzen, dass im Zweiten Weltkrieg rund ein Zehntel der über Deutschland abgeworfenen Bomben nicht explodiert ist. So vereisten damals laut Kampfmittelräumdienst Rheinland-Pfalz mitunter die Zünder beim Abwurf aus mehreren Tausend Metern Höhe. Deshalb habe die Entsicherung nicht funktioniert. Ein anderer Grund könne die Bauart der Bombe sein. Einige hatten den Zünder nur am Kopf und Heck. Wenn sie nicht richtig aufgeschlagen seien, dann seien sie auch nicht detoniert.