Ein Vierteljahrhundert Nature One: Das Musikfestival feiert "The Twenty Five" an diesem Wochenende. Wir haben 25 Fakten der vergangenen Jahre zusammengesucht.

1. Das Festival ist der erste Open-Air-Rave der Republik und ist bis 2001 das zweitgrößte Techno-Ereignis nach der Berliner "Love Parade".

2. 2014 ein Rekord Jahr: 72.000 Elektro-Begeisterte feiern das 20-jährige Jubiläum auf der ehemaligen Raketenbasis Pydna bei Kastellaun. Die Nature One ist an diesem Wochenende zum ersten mal ausverkauft.

3. Für das 20-jährige Jubiläum stehen die Autofahrer bis zu 12 Stunden im Stau.

4. 2005 das erste Unglück: Ein 19-jähriger Mann wird leblos von seinen Freunden im gemeinsamen Zelt aufgefunden.

5. Im Jahr 2017 überschattet ein weiterer Todesfall das Festival. In der Nacht zum Sonntag wird ein 20-jähriger Mann ohnmächtig und stirbt wenig später.

6. Das Jahr 2017 bringt aber auch etwas Erfreuliches. Eine junge Frau bringt in ihrem Zelt das erste Nature-One-Baby zur Welt. Der Veranstalter verspricht dem Baby lebenslang freien Eintritt, sobald es 16 Jahre alt ist.

7. Die erste Nature One findet am 26. August 1995 als Open-Rave und nicht als Festival statt. 13.000 Besucher versammeln sich am ehemaligen NATO-Flughafen Hahn in Rheinland-Pfalz.

8. 1996, ein Jahr später, zieht die Nature One auf die ehemalige Raketenbasis Pydna bei Kastellaun um.

9. Liberty One - die "Light"-Version der großen Schwester Nature One findet von 2000 bis 2003 auf der US-Radarstation in Türkheim (Baden-Württemberg) statt. Im Jahr 2004 findet das Festival zum letzten mal auf dem Flugplatz Zerbst in Sachsen-Anhalt statt.

10. In den Jahren 2007 und 2008 findet die Nature One auch in Katowice, Polen statt.

11. Im Jahr 2004 liegen die Kosten für die Nature One jenseits der Zwei-Millionen-Grenze.

12. 370 Tonnen Müll hinterlassen die Besucher - pro Kopf sind das ca. sechs Kilogramm Abfall.

13. Das Gelände ist eine Million Quadratmeter groß - das entspricht ungefähr 150 Fußballfeldern.

Ein Konfetti-Boden und Müll bleiben nach dem Festival übrig. SWR Heike Löser

14. Laut Polizei sind die am häufigsten gefundenen Drogen: Haschisch, Marihuana, Ecstasy und Amphetamine.

15. Das Festival findet gewöhnlich immer am ersten Augustwochenende statt.

16. In der Nacht zum Sonntag gibt es um ein Uhr nachts das jährliche Feuerwerk.

17. Mehr als 350 DJs und Künstler werden 2019 zum Jubiläum auf 22 Bühnen vertreten sein.

18. Auf vier Hauptbühnen können sich die Besucher von unterschiedlicher Musik berauschen lassen. Die Bühnen: der Open Air Floor, der Century Circus, die Home Base und dieses Jahr neu - der Twenty Five Floor.

19. Auch die 18 Clubs bieten von Goa, House, Hardcore, Hardstyle, Trance und Drum'n'Bass den Besuchern eine Vielzahl an diversen Musik-Stilen.

20. Das Festival lockt jährlich bis zu 65.000 Besucher in den Hunsrück.

Elektro-Fans feiern auf der Nature One. SWR Ronny Zimmermann

21. Auf dem "Camping Village" finden rund 60.000 Techno-Fans Platz, um ihre Zelte aufzuschlagen.

22. Im Jahr 2010 gedenkt die Nature One mit tausenden weißen Luftballons der Opfer der Love Parade in Duisburg. Es war die erste große Veranstaltung der Szene nach dem Unglück am 24. Juli 2010.

23. Künstler wie Andy Düx oder Paul van Dyk gehören zu den Nature-One-Pionieren. DJ Paul van Dyk ist dieses Jahr schon zum 19. Mal auf der Nature One.

24. Seit Beginn des Festivals ist die Anzahl der Acts fast um das zehnfache gestiegen. Von anfänglichen 38 Künstlern sind inzwischen 350 Künstler auf der Nature One zu finden.

25. 2019 neu: Zelte, Isomatten und Schlafsäcke können vor Ort ausgeliehen werden.