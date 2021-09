Bisher 240.000 Tonnen Sperrmüll im Ahrtal

In der Krisenregion im Ahrtal sind seit der Flutkatastrophe Mitte Juli etwa 240.000 Tonnen Sperrmüll angefallen. Wie der Abfallwirtschaftsbetrieb des Kreises Ahrweiler mitteilt, sind davon mehr als die Hälfte in das Abfallwirtschaftszentrum nach Niederzissen (Kreis Ahrweiler) gebracht worden. Die Menge entspricht den Angaben zufolge rund 15.000 Lkw-Ladungen oder in etwa der normalen Sperrmüllmenge, die sonst in 30 Jahren anfällt. Weitere vermischte Sperrabfälle seien auf anderen Beseitigungs- und Verwertungsanlagen entsorgt worden, alleine 100.000 Tonnen auf der Zentraldeponie Eiterköpfe bei Ochtendung (Kreis Mayen-Koblenz). Täglich würden weiterhin etwa 10.000 Tonnen aus Zwischenlagern im Ahrtal abtransportiert.